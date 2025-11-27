FirenzeViola Dal gol di El-Khabi a quello di Osvaldo: i precedenti della Fiorentina contro le squadre greche

Per la Fiorentina è di nuovo tempo di Conference League: stasera alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi la sfida contro i greci dell'AEK Atene. Sono gli otto precedenti che hanno visto sfidarsi nella storia la squadra viola e le squadre greche in competizione UEFA. Di seguito tutti i risultati a cura di MuseoFiorentina:

Il primo precedente si svolse il 29 novembre e vide come avversario proprio la squadra giallonera dell'AEK Atene, in questo caso, però, in terra ellenica: 1-1 il risultato finale con goal viola di Osvaldo. Nelle successive quattro sfide la Fiorentina trovò sempre contro lo stesso avversario, il Paok. Nel girone del 2014, la prima sfida segnò la prima vittoria viola, in trasferta, per 1-0, col goal di Vargas. Al ritorno, in casa viola, fu invece pareggio: 1-1 il risultato con goal gigliato di Paqual. Nel 2016 invece fu 0-0 all'andata in terra greca, mentre al ritorno arrivò la prima sconfitta viola per mano elvetica: 2-3 il punteggio.

Le ultime tre sfide sono invece più recenti e riguardano l'attuale competizione europea che la Fiorentina sta disputando: la Conference League. Il primo precedente evocherà sicuramente brutti ricordi nei tifosi viola. Si tratta infatti della finale persa il 29 maggio 2024 contro l'Olympiakos col punteggio per 1-0 e goal, all'ultimo respiro dei tempi supplementari, di El-Khabi. Un fatto curioso: la sfida si giocò nell'attuale stadio dell'AEK Atene. Meglio invece le ultime due sfide contro il Panathinaikos che, dopo la sconfitta in terra greca per 3-2, permisero il passaggio della Fiorentina ai quarti della competizione, ribaltando il risultato in casa col punteggio di 3-1.