Tifosi greci senza biglietto: nessun aumento di tagliandi. Ecco come sono ripartiti i 1500 ammessi

Tifosi greci senza biglietto: nessun aumento di tagliandi. Ecco come sono ripartiti i 1500 ammessiFirenzeViola.it
Oggi alle 16:20Primo Piano
di Luciana Magistrato

Come noto in occasione della partita di questa sera Fiorentina-Aek sono arrivati a Firenze centinaia (dalla Grecia dicono migliaia) di tifosi greci senza biglietto. Ma la società chiarisce che non ci sarà alcun aumento dei biglietti a disposizione dei supporter ellenici. Entreranno dunque solo i quasi 1500 tifosi che hanno già il biglietto, così suddivisi: 1100 tifosi nel settore ospiti, 350 in un settore appositamente individuato dalla Uefa (tribuna laterale in questo caso) di cui 50 omaggio e 20 in tribuna autorità. Il tutto secondo normativa Uefa appunto.