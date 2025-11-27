Fiorentina-AEK Atene 0-1, ospiti ad un passo dallo 0-2: palo di Zini
La Fiorentina dopo la brevissima parentesi del gol annullato a Ranieri continua a sbandare pericolosamente in questo secondo tempo della gara di Conference League contro l'AEK Atene. Gli ospiti infatti sono andati vicinissima a segnare il secondon gol con un contropiede gestito prima da Gacinovic, bravo a servire in profondità il neo entrato , e con una conclusione di destro, forte e angolata di quest'ultimo che è sbattuta sul palo interno alla destra di De Gea ed e poi uscita dallo specchio della porta.
Pubblicità
Primo Piano
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com