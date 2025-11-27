Fiorentina-AEK Atene 0-1, ospiti ad un passo dallo 0-2: palo di Zini

Ieri alle 22:36Primo Piano
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina dopo la brevissima parentesi del gol annullato a Ranieri continua a sbandare pericolosamente in questo secondo tempo della gara di Conference League contro l'AEK Atene. Gli ospiti infatti sono andati vicinissima a segnare il secondon gol con un contropiede gestito prima da Gacinovic, bravo a servire in profondità il neo entrato , e con una conclusione di destro, forte e angolata di quest'ultimo che è sbattuta sul palo interno alla destra di De Gea ed e poi uscita dallo specchio della porta.