Vanoli: "Non mi ero illuso prima non mi abbatto adesso. Dobbiamo essere più lucidi"

vedi letture

Paolo Vanoli parla a Sky Sport dopo la sconfitta con l'AEK Atene: "Non mi ero illuso a Genova e con la Juve, non mi abbatto adesso. Quando giochi in casa è come ha detto Edin, ci sono ragazzi giovani e la squadra sta facendo fatica. Dobbiamo essere consapevoli che è una situazione lunga. Si sbaglia a pensare che se ne esce subito. Si fa un passettino alla volta sapendo che la strada è fatta di alti e bassi. Dobbiamo essere però più lucidi".

La situazione è ai limiti del drammatico a Firenze...

"Bisogna lavorare sulla testa perché questi ragazzi hanno un grosso peso sulle spalle. Siamo pagati tanto perché abbiamo grandi pressioni, io in primis. Quello che mi sta dando fastidio è che si abbassa la testa ad ogni piccolo errore, invece c'era la possibilià di recuperare la partita. Dobbiamo cercare di fare le cose per la squadra. Anche il primo tempo siamo stati lenti nel giro palla, Ndour non trovava mai la posizione, a volte il play fa qualche tocco in più. Abbiamo sbagliato anche dei cross... Ero preoccupato prima e lo sono ancora, ma lo sarò anche in futuro perché è una strada lunga".

Ma che sta succedendo?

"L'ho sempre detto: ci dobbiamo calare in questa realtà. Quando parti per certi obiettivi e poi ti trovi lì è tutta una questione di negatività. Dobbiamo trasformarla in positività. Ora riposiamoci e domani ricarichiamo le batterie perché c'è il campionato".