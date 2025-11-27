FirenzeViola Primo ko per Vanoli: l'AEK vince a Firenze 1-0. Viola in zona playoff: 17° posto

Seconda sconfitta di fila in Conference per la Fiorentina e primo ko della gestione Vanoli: i viola al Franchi, nella quarta giornata della fase campionato, sono stati sconfitti per 1-0 dall’AEK Atene grazie al gol realizzato da Gacinovic al 35’ su assist di Pineda. Una prestazione decisamente incolore da parte di Ranieri e soci - sulla falsa riga di quelle dell’era Pioli - con tanta imprecisione, due reti annullate per fuorigioco (Gudmundsson nel primo tempo, Ranieri nella ripresa) e una traversa colpita da Dzeko a 15’ dalla fine (anche gli ospiti con Zini hanno colpito un palo). Da segnalare anche una super parata di De Gea al 78’ su un pallonetto di Jovic.

Nemmeno l’ingresso di Kean nel finale è servito per cambiare l’inerzia di una gara in cui la Fiorentina ha mostrato i soliti limiti di sempre. I viola così dopo quattro turni di Conference escono dalla zona-qualificazione diretta agli ottavi di finale e piombano nella bagarre di quella playoff, con un modesto 17° posto e appena 6 punti. Adesso si fa davvero dura anche in Europa.