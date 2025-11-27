Fiorentina-AEK Atene 0-1, legno colpito anche dai viola: traversa di Dzeko

vedi letture

Partita che sta regalando diverse occasioni quella tra Fiorentina e AEK Atene. Dopo il palo di Zini infatti i viola hanno avuto una reazione istantanea direttamente da una palla inattiva, un calcio d'angolo. Nicolussi Caviglia ha battuto con il destro forte e teso sul primo palo trovando lo stacco di testa di Edin Dzeko che si è però stampato sulla traversa. Ranieri poi sulla respinta ha provato a colpire in acrobazia con il sinistro non inquadrando la porta.