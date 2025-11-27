Tutti i risultati e la classifica di Conference League. 1° il Samsunspor
Non c'è più nessuna squadra a punteggio pieno in Conference League dopo il turno andato in scena stasera. La Fiorentina sprofonda al 17° posto dopo la sconfitta in casa con l'AEK ma davanti non si corre e al primo posto c'è il Samsunspor che riesce ad ottenere un pareggio con il Breidablik, mentre il Mainz perde con l'Universitate Craiova e non dà seguito alla vittoria contro la Fiorentina di qualche settimana fa. Questa la classifica completa dopo quattro partite:
AZ Alkmaar (Paesi Bassi) - Shelbourne FC (Irlanda) 2-0
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Gibilterra) 3-1
Lech Poznan (Polonia) - Losanna (Svizzera) 2-0
Omonia Nicosia (Cipro) - Dinamo Kiev (Ucraina) 2-0
Rakow Czestochowa (Polonia) - Rapid Vienna (Austria) 4-1
Sigma Olomouc (Rep. Ceca) - NK Celje (Slovenia) 2-1
Slovan Bratislava (Slovacchia) - Rayo Vallecano (Spagna) 2-1
Uni Craiova (Romania) - Mainz (Germania) 1-0
Hsk Zrinjski Mostar (Bosnia Erzegovina) - Hacken (Svezia) 2-1
Aberdeen (Irlanda) - Artsakh FC (Armenia) 1-1
Breidablik Kopavogur (Islanda) - Samsunspor (Turchia) 2-2
KF DRITA (Kosovo) - FC Shkendija (Macedonia del Nord) 1-0
Fiorentina (Italia) - AEK Atene (Grecia) 0-1
Jagiellonia Bialystok (Polonia) - Kuopion Palloseura (Finlandia) 1-0
Legia Varsavia (Polonia) - Sparta Praga (Rep. Ceca) 0-1
Rijeka (Croazia) - AEK Larnaca (Cipro) 0-0
Shamrock Rovers (Irlanda) - Shaktar (Ucraina) 1-2
Strasburgo (Francia) - Crystal Palace (Inghilterra) 2-1
1 – Samsunspor 10
2 - Strasburgo 10
3 – Celje 9
4 - Shaktar 9
5 – Mainz 05 – 9
6 – Rakow 8
7 - AEK Larnaca – 8
8 - Drita 8
9 - Jagiellonia 8
10 - AEK 7
11 - Sparta Praga 7
12 - Rayo Vallecano 7
13 - Losanna 7
14 - Sigma Olomouc 7
15 - Univ. Craiova 7
16 - Lech Poznan 6
17 - Fiorentina 6
18 - Crystal Palace 6
19 - Zrinjski 6
20 - AZ 6
21 - Omonia 5
22 - KuPS 5
23 - Noah 5
24 - Rijeka 5
25 - Shkendija 4
26 - Lincoln 4
27 - Dinamo Kiev 3
28 . Legia 3
29 - Slovan Bratislava 3
30 - Hamrun 3
31 - Hacken 2
32 - Breidablik 2
33 - Aberdeen 2
34 - Shelbourne 1
35 -Shamrock Rovers 1
36 - Rapid Vienna 0
