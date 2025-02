Fiorentina, 35 punti nel girone d'andata non si vedevano da nove anni

La Nazione sottolinea come qualcuno potrebbe considerare la vittoria contro nel novero delle vittorie consecutive raccolte dalla Fiorentina di Palladino nel periodo tra novembre e dicembre. Di fatto il calendario segnava 1° dicembre per questa partita recuperata giovedì, e nel caso la si considerasse parte delle vittorie consecutive, allora si arriverebbe a nove, un record assoluto che supererebbe anche il 1959-60 delle otto vittorie di fila. A livello statistico però - sottolinea il quotidiano - mancando la continuità a livello cronologico questo ragionamento purtroppo non si può fare.

Quello che si può dire però è che la vittoria contro l'Inter viene conteggiata nel girone d'andata della Fiorentina di Palladino che raggiunge così i 35 punti nelle 19 partite fino al "giro di boa": la quota più alta degli ultimi nove anni. Per ritrovare un parziale più alto fatto registrare dai viola dopo i 19 incontri d’andata, dobbiamo tornare indietro fino alla stagione 2015-16 quando, con Sousa in panchina, la Fiorentina ottenne 38 punti, sfiorando per solo 3 punti il platonico titolo di “campione d’inverno