FIO-MIL, Ultima vittoria a Firenze firmata Mexes-Balo

Anche Gennaro Gattuso ha ricordato in conferenza stampa che il Milan non vince al Franchi dal 2013-2014. In quella stagione furono Mexes e Balotelli a mettere le firme sulla vittoria rossonera. Da allora due vittorie e due pareggi, tra cui quello dello scorso anno (1-1 firmato da Simeone e Calhanoglu). Tra l'altro Il Milan ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina: in questo parziale ci sono stati quattro pareggi e due successi viola. Ecco gli ultimi 5 incontri al Franchi e chi li ha decisi.

2017-2018 Fiorentina-Milan 1-1 71′ Simeone (F), 74′ Çalhanoglu (M)

2016-2017 Fiorentina-Milan 0-0

2015-2016 Fiorentina-Milan 2-0 38′ Alonso (F), 56′ rig. Ilicic (F)

2014-2015 Fiorentina-Milan 2-1 56′ Destro (M), 83′ G. Rodríguez (F), 89′ Joaquín (F)

2013-2014 Fiorentina-Milan 0-2 23′ Mexès (M), 64′ Balotelli (M)