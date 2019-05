FIO-MIL, Nuovo ko per 1-0: la crisi viola è senza fine

Finisce 1-0 per il Milan l’anticipo del Franchi tra la Fiorentina e i rossoneri: decide il gol segnato da Calhanoglu al 37’ del primo tempo su assist di Suso. Viola certamente meglio nella ripresa, dove arrivano in sequenza le chance prima di Chiesa (tiro alto), poi Mirallas (tiro addosso a Donnarumma) e poi ancora con Chiesa, che a tu per tu con il portiere rossonero spara addosso al classe ’99 senza poi trovare la deviazione vincente. Poco altro da segnalare, se non gli ingressi di Vlahovic e a sorpresa quello di Norgaard nel finale. Per i viola 4° ko consecutivo (5° se si considera la coppa Italia), ancora 13° posto in classifica con il rischio di scendere ancora più in basso e di ritrovarsi domani a +5 dalla Serie B.