Dagli inviati Filippo Megli: "Magnifico Messere? Un onore. Tifare la Fiorentina è bello e sofferente"

Filippo Megli, nuotatore della Rari Nantes e oggi uno dei Magnifici Messeri della semifinale del calcio storico, ha preso la parola davanti ai media presenti in Piazza della Signoria, prima della partita odierna, tra Azzurri e Rossi. Commentando così la sua nomina a Magnifico Messere: "Ho sentito un po' di amici e mi hanno detto tutti che è un ruolo fantastico, riservato a pochissime persone di Firenze. Purtroppo non ho mai seguito, se non a distanza, il calcio storico, per questo non avevo mai provato l'importanza di tale onorificenza. Ora che mi ritrovo a viverla cercherò di carpire tutte le emozioni possibili, ringraziando il Comune di Firenze. Vediamo come andrà la partita".

Ha mai seguito almeno su Youtube qualche vecchia partita?

"Qualche documentario sì, ora cercherò di vedere come questi atleti differiscono dalla tipologia di allenamento che c'è nel nuoto e cosa si prova dal vivo a pochi metri di distanza. È uno sport culturale ma anche abbastanza crudo".

Ha anche un legame con altre discipline sportive? Per esempio la Fiorentina

"Diciamo che si soffre tutti insieme (ride, ndr). Tifare la Fiorentina è bello e sofferente allo stesso modo. Ma seguo anche la Savino del Bene, sono un grande appassionato di pallavolo. Non sono un esperto ma mi piace molto, come la Fiorentina. Il bello dello sport è seguire tutto e tifare, come fanno i tifosi con noi. Spero che la Fiorentina l'anno prossimo faccia bene, magari con un piano condiviso dalla società".

Quindi quest'anno c'è qualcosa che, internamente al club, non è andato benissimo

"Non mi espongo da atleta. Ma sono certo che qualche attrito ci sia stato, confido però nella società per tutto quel che verrà. Prima o poi una soddisfazione ce la leveremo anche noi, dopo tutte le finali perse...".