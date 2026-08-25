Dagli inviati Centenario Viola, Commisso ai tifosi: "Vogliamo che torniate a sognare"

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Il presidente viola Giuseppe Commisso, insieme alla madre Catherine e al direttore generale Alessandro Ferrari hanno partecipato al raduno dei tifosi a Santa Maria Novella, tifosi che poi hanno sfilato in corteo per le vie del centro per festeggiare il Centenario della Fiorentina. Commisso si è così rivolto ai tifosi che lo hanno applaudito ed acclamato: "Siamo delusi per il 4-0 di ieri sera, fa molto male, non sono qui a cercare scuse. Dobbiamo fare meglio e faremo meglio. Una notte difficile come quella di ieri non cambierà mai cosa sento per questo club" ha esordito Giuseppe un po' in inglese e un po' in italiano.

"Amo la Fiorentina! Amo questi colori. Amo Firenze! Grazie di cuore per essere qua. Vedervi così tanti qui mi fa ricordare quanto sono speciali i tifosi viola. Rappresentate passione, amore, la Fiorentina. Siete voi il cuore di questo club. Vogliamo che il popolo viola torni a sognare, lotteremo e faremo di tutto per riuscirci".