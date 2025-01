FERRARI, Pradè ha parlato a tutti. Mercato? Operazioni in corso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, dal prato dell'Olimpico ha preso la parola in diretta su Dazn. Queste le sue parole:

Come si esce da questo momento?

"Si esce lavorando tutti insieme. Abbiamo parlato tanto, i ragazzi hanno lavorato bene e c'è ottimo spirito di gruppo. Dobbiamo credere di poter tornare a quel che facevamo un mese fa. C'è una grandissima unità tra mister e gruppo".

Palladino ha la vostra completa fiducia?

"Il mister non ha bisogno del nostro sostegno ma ce l'ha tutto. Pradè ha parlato a tutti in spogliatoio in settimana ed è stato un momento di unione. Speriamo di aver trovato quella scintilla che serve".

Folorunsho è arrivato per sostituire Bove?

"Sì, arriva dopo quel che è successo a Edoardo, ma lo seguivamo già. Dobbiamo migliorare qualcosina, c'è ancora una settimana e speriamo di concludere alcune operazioni in corso".