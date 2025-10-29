Ferrari: "Dobbiamo imparare, io per primo, a non cogliere provocazioni. Commisso ci è vicino"

In diretta su Sky Sport prima del match con l'Inter, spazio ad Alessandro Ferrari. Il dg della Fiorentina ha parlato così, a partire da Rocco Commisso: "Il momento è questo qui, il presidente però ci è sempre vicino. Oggi ha chiamato anche due-tre ragazzi prima della partita, continua a far sentire il suo appoggio e chiede qualcosa di iù. Sappiamo quanto sia vicina la persona a noi, il momento impone di fare di più".

Come sta la piazza dopo il Bologna?

"In questo momento critica, giustamente. Bisogna capire se sono arrabbiati, dobbiamo imparare a non cogliere, io per primo, provocazioni che portano rabbia. L'abbiamo visto a Vienna, dove i ragazzi hanno fatto bene e sono stati applauditi".

Che cosa si può fare ora?

"Non lo so, ma dobbiamo trovare la strada. Abbiamo una guida esperta e che ha tutta la nostra fiducia, che abbiamo scelto per un percorso lungo: Stefano Pioli. La dirigenza cerca sempre di inculcare serenità a tutti, forse ci manca proprio questo ora più di tutto. La rabbia degli ultimi venti minuti col Bologna sono utili".