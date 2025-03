Ferrari difende Palladino: "Chi non è al Viola Park non può capire. C'è unione d'intenti"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, prima del match col Napoli ha preso la parola su Dazn: "L'abbiamo preparata in pochi giorni, ma è una gara talmente importante che gli stimoli vanno oltre il recupero fisico. Ci aspettiamo e dobbiamo fare la prestazione".

A che punto siete della stagione?

"Siamo a undici giornate dalla fine e siamo nelle nostre mani. Se faremo bene e arriveremo più avanti di ora in campionato vuol dire che avremo fatto bene. Abbiamo anche la Conference".

Il clima attorno a Palladino non è idilliaco. Quanto si gioca oggi?

"Ho risposto già giovedì. Chi non è all'interno della Fiorentina, del Viola Park, non capisce che unione d'intenti c'è. Il periodo non è bello, è vero, ma ce la giochiamo tutti insieme. E speriamo di arrivare alla sosta con buoni risultati alle spalle".