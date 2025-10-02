Pioli a Sky: "Non c'è nervosismo ma voglia di ottenere risultati diversi"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di SkySport nel pre partita di Fiorentina-Sigma Olomouc. Queste le sue parole: "E' importante. Oggi dobbiamo concentrarci sulla gara senza pensare a cosa poteva essere in campionato. Inizia il girone e sappimao quanto il club ci tiene ad andare avanti e gli avversari sono solidi e fisici come sempre in Europa. Dobbiamo avere la giusta attenzione".

Perché la scelta di Ndour e di Dzeko-Piccoli davanti?

"Non abbiamo cambiato la struttura della squadra. Piccoli farà il vertice offensivo e gli altri giocatori gli gireranno intorno sperando di trovare l'imbucata giusta".

Come è l'ambiente in questo momento?

"All'interno non c'è nervosismo ma il desiderio di ottenere risultati diversi. C'è la volontà di cambiare il nostro momento. Vedo compattezza e convinzione e va portata sul campo questa sera".