De Gea a Sky: "Non abbiamo iniziato bene. Oggi la partita più importante"

vedi letture

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre gara di Fiorentina-Sigma Olomouc. Queste le sue parole: "E' una gara importante perché iniziamo il percorso in Conference League. È una competizione importante per noi anche per come abbiamo iniziato la stagione".

Siete considerati i candidati ala vittoria. Vi sentite i favoriti?

"Per me quest'anno ci sono squadre migliori dell'anno scorso. Oggi però è la partita più importante per noi perché non abbiamo iniziato bene. Dobbiamo dare il 100% perché sarà una gara difficile".