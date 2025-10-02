De Gea a Sky: "Non abbiamo iniziato bene. Oggi la partita più importante"
FirenzeViola.it
Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre gara di Fiorentina-Sigma Olomouc. Queste le sue parole: "E' una gara importante perché iniziamo il percorso in Conference League. È una competizione importante per noi anche per come abbiamo iniziato la stagione".
Siete considerati i candidati ala vittoria. Vi sentite i favoriti?
"Per me quest'anno ci sono squadre migliori dell'anno scorso. Oggi però è la partita più importante per noi perché non abbiamo iniziato bene. Dobbiamo dare il 100% perché sarà una gara difficile".
Pubblicità
Primo Piano
Ujfaluši sulla Fiorentina: "Non mi aspettavo questo inizio. Sigma? Squadra giovane e forte fisicamente"
Le più lette
4 Ferrari: "La politica ci ostacola sugli stadi. Commisso pronto ad aiutare per concludere i lavori"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com