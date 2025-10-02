Dagli inviati

Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0, primo gol con la maglia viola per Roberto Piccoli

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:28Primo Piano
di Lorenzo Della Giovampaola

Al minuto numero 27' la Fiorentina ha sbloccato la partita di Conference League contro il Sigma Olomouc grazie alla prima rete in maglia viola, e anche nelle competizioni europee di Roberto Piccoli. Il numero 91 della Fiorentina lanciato verso la porta da un bel colpo di testa di Ndour arriva a tut per tu con Koutny e lo batte rimanendo freddo e incrociando il destro.