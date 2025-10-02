Ujfaluši sulla Fiorentina: "Non mi aspettavo questo inizio. Sigma? Squadra giovane e forte fisicamente"

L'ex difensore di Fiorentina e Sigma Olomouc Tomáš Ujfaluši è intervenuto ai microfoni di SkySport nel pre partita della sfida del Franchi tra i viola e i cechi. Queste le sue parole: "Sono sorpreso perché sono arrivati tanti tifosi del Sigma Olomouc. Di solito non viaggiano tanto ma Firenze è una bella città".

Ti aspettavi questo avvio difficoltoso per la Fiorentina? Il Sigma come può mettere in difficoltà i viola?

"Non mi aspettavo questo inizio da parte della Fiorentina. E' sempre comunque una squadra forte. Per quanto riguarda il Sigma è una squadra giovane che sta investendo molto con un nuovo proprietario. Non credo che attaccheranno da subito però sono forti fisicamente quindi può anche darsi che inizino con un forte pressing".