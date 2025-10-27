Ferrara duro: "Pioli sempre più nervoso e lontano dal suo stile. Al VP c'è un virus"

Sulle pagine odierne de La Nazione, come tutti i lunedì, è presente il commento di Benedetto Ferrara a corredo della sfida di ieri della Fiorentina: "Una squadra di calcio contro un gruppo allo sbando che si prende un punto sui nervi, sull’elettricità e con l’uomo in più. Ma esaltare la reazione della Fiorentina o dire, come ha detto Pioli, sempre più confuso, nervoso e lontano dal suo stile (vedi siparietti televisivi a fine partita), farebbe quasi ridere, se non ci fosse questa classifica impietosa. La media in campionato racconta 0,50 punti a partita.

Basterebbe questo per prendere decisioni.Tra vittorie che non arrivano e il gioco del calcio che sembra aver abbandonato il Franchi, forse sarebbe ora che la proprietà prenda atto della situazione e faccia qualcosa. C’è un virus al Viola Park, sarebbe l’ora di prenderne atto. E di guarire la Fiorentina".