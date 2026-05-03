Femminile, ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como: ultima chance Champions
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Sono da poco arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como, gara che chiude la 20a giornata del campionato di Serie A femminile. Le viola, che in campionato non vincono da oltre due mesi, devono provare a tenere vivo il complicatissimo sogno Champions contro una squadra che ha appena un punto in meno rispetto alla formazione di Pinones-Arce (27 contro 26). Ecco le scelte per il match che avrà inizio al Viola Park alle 15:00:
Fiorentina (4-2-3-1): Fiskerstrand; Orsi, Filangeri, Faerge, Johansen; Curmark, Cherubini; Bredgaard, Tryggvadottir, Bonfantini; Omarsdottir. All. Pinones-Arce.
Como (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Ronan, Howard, Bergersen; Nischler, Chidiac, Bernardi; Pavan, Vaitukaityte, Madsen. All. Tramezzani.
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