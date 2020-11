FED. SERBIA, Risponde su casi Vlahovic e Milenkovic

La Federazione serba risponde a proposito dei casi Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic. Lo fa tramite Informer, spiegando in una missiva che "siamo coi nostri ragazzi e li supporteremo in tutto". Dopo che i giocatori viola Milenkovic, Vlahovic, Amrabat, Martinez Quarta e Pulgar hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali, violando la "bolla" in cui è chiusa la Fiorentina a società gigliata si è tutelata di fronte agli organi competenti (come ha detto anche lo stesso direttore sportivo Daniele Pradè in conferenza). La lettera della Federazione Serba afferma che "non possono creare problemi ai ragazzi perché FIFA e UEFA hanno permesso ai giocatori di andare in Nazionale. La FIFA ha informato la Federcalcio italiana, noi siamo coi ragazzi e pronti a supportarli in tutto. Se necessario, pagheremo loro la multa".