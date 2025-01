FAZZINI, La Fiorentina torna su di lui: la situazione

Fonte: Pietro Lazzerini e Dimitri Conti

Dialoghi in corso tra Fiorentina ed Empoli. Non solo per Christian Kouame, che starebbe accarezzando l'ipotesi di accettare le avances degli azzurri, ma anche per Jacopo Fazzini che può tornare di moda. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina ci starebbe pensando, tanto più che la trattativa con la Lazio è saltata perché l'Empoli lo vuole cedere in prestito. Mentre i viola potrebbero accoglierlo anche in prestito con obbligo.