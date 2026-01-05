Fatta per Martinelli alla Sampdoria: domani visite mediche a Genova

Fatta per Martinelli alla Sampdoria: domani visite mediche a Genova
Oggi alle 18:34
di Redazione FV
fonte Pietro Lazzerini

L'affare tra Fiorentina e Sampdoria per il prestito secco di Tommaso Martinelli è ormai chiuso, così come l'accordo con il giocatore. Si tratterà dunque di mettere nero su bianco domani, dopo le visite mediche del giocatore, appunto già fissate. 