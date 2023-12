FANTINI A RFV, Ikoné? Non badi ai voti. Su Beltran...

FirenzeViola.it

Enrico Fantini a Radio FirenzeViola

Enrico Fantini, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola di Lucas Beltran: "Penso che la scelta di calciare il rigore possa aiutarlo a sbloccarsi. Mi auguro che abbia continuità, ossia ciò che denota la forza di un giocatore. La Roma? Non mi dà affidamento, per questo secondo me i viola se la possano giocare coi capitolini".

Cosa pensa delle dichiarazioni di Mourinho?

"E' bravo a deviare l'attenzione di chi ascolta, non sto io qui a giudicarlo. E' uno dei più grandi allenatori al mondo. Senz'altro a livello di comunicazione... Per questo non mi stupisce che abbia tirato in causa gli arbitri".

Qual è la miglior coppia di attaccanti in Serie A?

"Thuram-Lautaro è la coppia più perfetta, poi per carità anche Dybala-Lukaku sono forti ma mento continui".

Qual è il suo giudizio su Ikoné? Corre ma poi prende brutti voti.

"Spesso succedeva anche a me. Bisogna essere anche simpatici ai giornalisti... Io penso che un professionista sappia quando fa bene o quando no, ma è normale che vedere un brutto voto sui giornali non faccia piacere. Io dicevo sempre che se mi fossi chiamato 'Fantinao' sarei stato più simpatico ai più...".