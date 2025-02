Fagioli, Sky è sicuro: la Fiorentina adesso è pronta a valutare l'obbligo di riscatto

Da SkySport sono sicuri: la Fiorentina, nell’ultimo giorno di calciomercato, è pronta per tornare alla carica per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli e per farlo è disposta a discutere con il club bianconero di una formula che porti il giocatore a Firenze in prestito con obbligo di riscatto (fino ad oggi la società viola non era mai arrivata a valutare l’obbligo ma solo il diritto di riscatto, al massimo condizionato). Domani, dunque, giornata calda per il possibile ultimo colpo viola.