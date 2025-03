Fagioli scherza: "Mi sono comprato al fantacalcio, spero siano due assist"

Nicolò Fagioli con un sorriso si presenta a DAZN e commenta la vittoria della Fiorentina sulla Juventus: "Per me è stata una partita emozionante perché fino a due mesi fa giocavo per la Juventus. Ora l'ho vissuta da entrambi i lati ma stasera sono contento di aver portato a casa i tre punti con i miei compagni.

Due assist stasera?

"Mi son comprato al fantacalcio quindi spero siano contati come due assist. Con Gudmundsson ci siamo già trovati bene giovedì con il Panathinaikos ma alla Fiorentina abbiamo grande qualità a centrocampo, io sono felice di avere questi compagni che mi mettono in difficoltà tutta la settimana".

Si tratta della stessa Juventus che avevi visto tu?

"Domanda scomoda (ride, ndr). Hanno un momento di diffocltà e mi dispiace, spero ne escano in fretta. Io ora penso solo alla Fiorentina e ad arrivare più in alto possibile. Sono contento di essere qua"

Sente voglia di far ricredere la Juventus?

"La voglia di rivalsa c'è sempre, fa parte dello sport e di questo tipo di situazione".

Ma si è preso a gennaio al fantacalcio?

"No, la scorsa estate. Però non era andata troppo bene..."