Fagioli, le telefonate ad Allegri e il no al Marsiglia. Prenderà la maglia 44

vedi letture

Curioso retroscena raccontato sulle pagine online de La Gazzetta dello Sport in merito a Nicolò Fagioli e alla trattativa che l'ha portato alla Fiorentina. Secondo quanto riferisce la Rosea, il centrocampista della Juventus era in pugno al Marsiglia fino a ieri mattina, quando lo stesso giocatore ha iniziato a nutrire dubbi sul lasciare l'Italia e finire all'estero. Il classe 2001 era stato contattato dai francesi con l'intermediazione del suo ex allenatore Massimiliano Allegri, al quale il ragazzo aveva chiesto consiglio sulla migliore scelta da fare in questo momento della sua carriera. L’ex tecnico della Juve - prosegue la Gazzetta nel ricostruire - ieri ha semplicemente indirizzato Nicolò verso la chiarezza: a quel punto, Fagioli ha chiamato De Zerbi, lo ha ringraziato per la fiducia dimostrata da inizio mercato e gli ha detto con trasparenza di avere dubbi sul trasferimento all’estero.

Fagioli ha trascorso la serata alla Continassa, in attesa della svolta che è arrivata solo in serata: tra le 20 e le 21. La Fiorentina, consapevole di essere rimasta da sola nella corsa al calciatore, ha cominciato a rilanciare fino a raggiungere la totale intesa con la Juventus. Decisive per la volontà di Fagioli sono state le telefonate di Pradè e Palladino, che l'hanno convinto ad accettare la destinazione sposando un progetto tecnico che lo potrebbe rilanciare. Fagioli, conclude la Rosea, indosserà alla Fiorentina la maglia numero 44.