Fagioli, ieri la presentazione e domani subito in campo a San Siro

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli potrebbe passare da firmare il contratto con i viola negli ultimi dieci minuti del mercato a giocare titolare domani sera a San Siro contro l'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, con Adli assente e Cataldi ancora non al meglio toccherà proprio all'ex Juventus guidare il centrocampo gigliato contro i nerazzurri. In tribuna nella sfida di andata giocata giovedì sera al Franchi, Fagioli si è espresso così: "In casa è stata una partita straordinaria e ora vediamo di confermarci a San Siro. Certo c’è pressione - ride - per noi nuovi".

Se Cataldi è quello più simile a lui nella batteria di mediani a disposizione di Raffaele Palladino, Folorunsho, che al momento sta ricoprendo quasi il ruolo di esterno, Mandragora, che dovrebbe giocare titolare domani sera, e Richardson posso agire al suo fianco. Per quanto riguarda Ndour invece sembra che Palladino lo veda più come trequartista che nei due davanti alla difesa.