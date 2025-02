Fagioli ha l'accordo coi viola. Per Tuttosport, la Juve ha sondato Comuzzo

Nicolò Fagioli è il nome più gettonato in casa Fiorentina per rinforzare il centrocampo di Palladino. Come riporta oggi Tuttosport, è sul tavolo una trattativa per il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, con la Juventus che vorrebbe avere la garanzia di incamerare circa 18-20 milioni dalla cessione del numero 21. Con il centrocampista, la Fiorentina ha già trovato l’intesa per un contratto fino al 2029.

Intanto, aggiunge il quotidiano torinese, il dt bianconero Cristiano Giuntoli ha iniziato a sondare il terreno coi viola anche per Pietro Comuzzo in vista dell'estate: il difensore è al centro di una serrata trattativa col Napoli, ma se non dovesse andare a buon fine, occhio alla Vecchia Signora che tra qualche mese proverà a farsi avanti per portare il centrale, cresciuto col mito di Giorgio Chiellini, alla Continassa - si legge -.