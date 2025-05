Napoli, notte di festa e di eccessi: 10 rapine e 120 persone soccorse

La festa per il quarto scudetto del Napoli si è trasformata in una notte di eccessi e violenze. Secondo quanto riferito dall’ASL Napoli 1 e dalla protezione civile, riportato stamani dal Quotidiano Nazionale, oltre 120 persone sono state soccorse tra pronto soccorso ospedalieri, ambulanze e tende mediche allestite nei principali punti della città. Piazza del Plebiscito e Piazza Dante sono state le zone più critiche, con decine di interventi per traumi, intossicazioni e malori. Non si segnalano decessi, ma la pressione sul sistema sanitario è stata intensa.

I feriti hanno riportato soprattutto traumi da caduta, ustioni da petardi, fratture, ferite da taglio, crisi respiratorie causate dai fumogeni e intossicazioni alcoliche o da sostanze stupefacenti. Tre persone sono state classificate in codice rosso, mentre numerosi altri casi sono stati trattati in codice giallo e verde. Tra gli episodi più gravi, si segnalano due feriti da arma da fuoco, anche se, secondo il prefetto Claudio Palomba, non sarebbero legati direttamente ai festeggiamenti ma a episodi di criminalità comune. Tre agenti di polizia sono rimasti feriti in lievi scontri con la folla. In diversi casi si è trattato di crisi di panico e overdosi, tra cui un caso di cocaina che ha richiesto cure immediate al Cardarelli.

Sul fronte dell’ordine pubblico, il bilancio fornito dai carabinieri parla di dieci rapine, sette aggressioni denunciate e tre feriti da arma da taglio. Tra questi, un 47enne incensurato è stato rapinato a Poggioreale da due malviventi armati che lo hanno colpito alla testa per sottrargli lo scooter. A Casalnuovo, un 25enne evaso dai domiciliari è stato arrestato mentre cercava di confondersi tra la folla. Nel centro storico, un 28enne di Caserta è stato accoltellato al volto da uno sconosciuto e un turista belga è stato ferito alla coscia senza apparente motivo. Infine, in piazza Nazionale, i carabinieri hanno rinvenuto veicoli abbandonati e una pistola scacciacani all’interno di un’auto. Una notte che, sebbene storica per i tifosi, lascia spazio a un bilancio fatto di emergenze, paure e violenza urbana.