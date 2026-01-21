Fabbian si presenta: "Inizia una nuova avventura. Sono carico e motivato"
Il nuovo calciatore viola, Giovanni Fabbian, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, presentandosi così all'ambiente viola direttamente dal Viola Park: "Sono molto contento, inizia una nuova avventura per me, cercherò di mettermi a disposizione della squadra e del mister subito e di dare il massimo".
Domenica ha segnato contro la Fiorentina e ora veste la maglia viola. Che cosa si prova a essere dall'altra parte?
"Sicuramente un effetto lo fa, ma sono qui e ho la testa qui ora".
Cosa si aspetta da questa nuova avventura?
"Tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente. Sono carico e motivato".
