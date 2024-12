ESTERNI, Chi a sinistra domani tra Sottil e Kouame?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. Contro l’Empoli, Raffaele Palladino ha optato per un turnover limitato, e anche nella sfida contro il Cagliari punterà sui migliori.

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, la difesa resterà invariata rispetto a mercoledì, con Dodô, Comuzzo, Ranieri e Gosens a protezione del rientrante De Gea. A centrocampo ci sarà il ritorno di Adli, che affiancherà Cataldi, mentre sulla trequarti continuerà il lavoro extra di Lucas Beltrán.

Per Albert Gudmundsson, il percorso di recupero prosegue gradualmente, con un altro spezzone di partita previsto per domani. A destra, Colpani dovrebbe avere un’altra occasione, mentre a sinistra si profila un ballottaggio tra Sottil e Kouamé, con il primo in leggero vantaggio.

Nessun dubbio sul centravanti: sarà Moise Kean a guidare l’attacco viola contro il Cagliari, pronto a confermare il suo ottimo stato di forma.