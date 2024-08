ERANIO A RFV, Ecco come esaltare Gudmundsson

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista del Genoa, Stefano Eranio, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" soffermandosi su Albert Gudmundsson: "Mi dispiacerebbe da genoano perdere un giocatore del genere. Ha grandissime qualità anche se l'anno scorso ha fatto una prima parte di campionato mentre la secondo un po' più in calo. Devi lasciarlo libero di giostrare come meglio credere, senza troppi limiti tattici, come tutti i grandi fantasisti".

Come vedrebbe una Fiorentina con Gudmundsson e Colpani dietro Kean?

"Sono giocatori di qualità e metterli come titolari sarebbe già un grande passo in avanti. L'islandese se è libero di trovare gli spazi può dare qualcosa in più: le cose migliori le ha fatte da seconda punta. Colpani invece è più un trequartista che deve partire da destra".

