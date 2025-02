Emergenza centrocampo: Folorunsho in dubbio, Adli recuperato ma non sarà rischiato

La Fiorentina è in piena emergenza. L'ultimo che si è aggiunto alla lista degli infortunati è Michael Folorunsho che non è al meglio ed è fortemente in dubbio per la gara di domani contro il Lecce, si legge su La Nazione. L’ex centrocampista del Napoli ha preso una botta a Verona nello stesso punto dove era stato colpito contro il Como. Le assenze certe sono Kean, Gudmundsson e Colpani, mentre in bilico rimane Yacine Adli. Il regista francese è vicino al recupero, ma difficilmente sarà rischiato.

Le tante partite ravvicinate di campionato e Conference League inducono alla prudenza. Nessuno vuole rischiare ricadute sulla caviglia infortunata a cavallo delle due partite contro l’Inter. Palladino valuterà l’eventuale convocazione con lo staff medico.