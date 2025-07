Edoardo Sadotti si racconta: "Mi ispiro a Pongracic. Quest'anno voglio esordire in prima squadra"

È Edoardo Sadotti, classe 2006 difensore centrale della Fiorentina Primavera, il nuovo protagonista di Viola Futuro, format creato dal canale ufficiale dei viola per raccontare i campioni del domani. Ecco cos'ha detto il difensore di Galloppa: "Fuori dal campo sono tranquillo e riservato, ho tanti amici e tendo a fare anche tante nuove amicizie, poi mi sento generoso. Da quando sono arrivato alla Fiorentina ho capito che questo poteva essere più che un hobby, qui ho cambiato mentalità. Non ho mai avuto un piano B da quando sono qui, ho sempre dedicato gran parte della mia vita al calcio. Che difensore sono? Direi che sono moderno, mi piace giocare pulito e col pallone tra i piedi. Mi ispiro a Pongracic, cerco di assimilare il suo stile di gioco, guardando anche le partite della prima squadra".

Figlio di Mirco Sadotti, ex difensore cresciuto nel Milan e protagonista con 120 presenze in Serie B tra Venezia, Cesena, Salernitana, Monza e Pescara, Edoardo racconta com'è stato crescere con un padre calciatore: "Non mi ha dato tanta pressione, anzi mi ha lasciato tanto libero, non mi ha mai spinto a giocare. Però mi aiuta molto perché ha fatto il mio stesso ruolo, accetto sempre i suoi consigli".

E sulla prossimo campionato di Primavera 1: "Il livello del campionato Primavera si sta alzando. Poi quest'anno faremo anche la Youth League, andando a confrontarci in giro per l'Europa. Le avversarie sono le solite, Roma, Juventus, Inter, ma ripeto, il livello è alto. L'obiettivo di squadra è riprovare a vincere lo Scudetto, andare più avanti possibile in Youth League e Coppa Italia e, personalmente, fare l'esordio in prima squadra. E fra cinque anni spero di essere sempre qui in prima squadra, perché il Viola Park è incredibile".