DV9, Durante la sosta si decide il futuro: gennaio...

Il ritorno in Italia di Rocco Commisso presuppone un nuovo contatto fra il numero uno della Fiorentina e Dusan Vlahovic per quanto riguarda la proposta di rinnovo di contratto dell'attaccante. Come riporta La Gazzetta dello Sport Commisso, però, non vuole distrarre la squadra con nuove possibili polemiche e per questo il futuro del serbo verrà deciso durante la sosta natalizia. Strategia, questa, condivisa dallo stesso giocatore. In ogni caso un addio del 9 viola a gennaio appare molto difficile da concretizzarsi.