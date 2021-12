DV, Juve, trattare coi viola ora è dura. Ma a gennaio...

Classico punto di mercato su Dusan Vlahovic in ottica Juventus sulle pagine odierne di Tuttosport: come spiega il quotidiano, che il gioco valga la candela (ovvero che la trattativa per arrivare al serbo sia di primo livello) non ci sono dubbi. Anzi è facile ipotizzare - scrive il quotidiano - che se la Juventus riuscisse a convincere la Fiorentina a cedere il giocatore avrebbe più possibilità di superare la concorrenza (della Premier in primis) a gennaio più che a giugno. Ma convincere i viola non è così scontato, anzi.