DRAGOWSKI, Inter su di lui se sfuma Onana

Ancora out per infortunio, su Bartlomiej Dragowski si accendono le voci di mercato: secondo quanto riportato da La Repubblica sul portiere della Fiorentina (ai box per infortunio da più di due mesi) ci sarebbe l'interesse dell'Inter, pronta a fiondarsi sul polacco in caso non riuscisse ad andare avanti la trattativa con André Onana. Il quotidiano precisa come Dragowski sarebbe quindi un piano B per i nerazzurri, che virerebbero su di lui se il portiere dell'Ajax decidesse di accordarsi col Barcellona. Il numero sessantanove viola è un profilo di estremo difensore gradito a Simone Inzaghi ma l'operazione non è comunque facile, visto che la Fiorentina lo valuta 18 milioni, e si potrebbe concretizzare solo in estate. In caso di addio, riferisce sempre Repubblica, i viola potrebbero virare su Alex Meret.