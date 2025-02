Divieti, mercato e tanta diplomazia: la Viola ritrova gli ex Corvino e Mencucci

Sulle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere un focus legato ai due avversari "speciali" che la Fiorentina affronterà dopodomani al Franchi, ovvero i dirigenti del Lecce Corvino e Menuccci: avrebbero sicuramente sperato di incontrarsi in un altro momento, magari con una classifica migliore e una buona dose di polemiche in meno. I «fratelli coltelli» Corvino e Mencucci del resto sono due che la storia della società viola l’hanno scritta eccome e che adesso, con risorse decisamente ridotte e tutt’altri obiettivi, sognano di centrare in Salento la terza salvezza consecutiva con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A (12 milioni di euro lordi). Per il ds e l’amministratore delegato giallorossi quella del Franchi non potrà essere una gara come le altre.

Certo, tra i due dirigenti e l’attuale proprietà viola di storie tese ce ne sono state eccome (tipo quando Mencucci non fu fatto entrare al Viola Park per una cena di Natale) anche se poi alla fine ha trionfato la via della diplomazia. E l'affare Pongracic concluso in estate ne è la riprova.