Dimissioni di Palladino ancora non ufficiali, riunioni e clima mesto al Viola Park

Sono passate ormai più di 24 ore dalla notizia delle dimissioni di Raffaele Palladino comunicate telefonicamente arrivata ieri come un fulmine a ciel sereno all'indomani della conferenza stampa congiunta della dirigenza in cui gli era stata data nuova fiducia. La Fiorentina, prima di mosse ufficiali, aspetta però che le stesse vengano comunicate in forma formale, messe cioè nero su bianco, visto che come appreso, non è ancora arrivato nulla nella sede viola. Poi la società deciderà se accettarle sic e sempliciter o inizierà un braccio di ferro con il tecnico legato alla Fiorentina da altri due anni di contratto, non certo per trattenerlo dopo il suo comportamento, magari per evitare che si liberi così facilmente in caso di una squadra dietro.

Comunque sia al Viola Park si respira un'aria mesta e tesa, di grande dispiacere per la situazione, sia per l'addio di un tecnico con il quale pensavi di aver posto le basi per almeno un'altra stagione, sia per la contestazione. Molto provato il direttore sportivo Daniele Pradè, sia per la responsabilità della gestione tecnica e dunque della situazione che si è creata con l'allenatore e la necessità di trovarne in tempi brevi uno nuovo, sia per la dura contestazione della curva Fiesole che chiede con parole chiare la sua testa.