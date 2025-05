Caso Zaniolo, la Procura vuole andare fino in fondo. Atteso il giocatore settimana prossima

Continua a tenere banco la vicenda che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo lunedì sera al Viola Park, dopo la semifinale scudetto Primavera tra Fiorentina e Roma e i fatti del post gara, in cui l'attaccante viola sarebbe stato autore di un aggressione nei confronti di due ragazzi giallorossi. La Procura della Figc vorrebbe chiudere la vicenda al più presto ed è il motivo per cui ieri pomeriggio è già andata in scena l’audizione, durata un paio d’ore, dei due calciatori Mattia Almaviva e Marco Litti (le presunte vittime del trattamento di Zaniolo), accompagnati dal team manager della Roma Primavera, Manuel Marzocca. La prossima settimana toccherà allo stesso Zaniolo presentarsi in Procura, ma prima dovrà essere completato il giro degli interrogatori con le testimonianze degli altri tesserati.

Verrà poi acquisito anche il materiale sanitario, visto che ci sono i referti medici dei due ragazzi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.