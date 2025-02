FirenzeViola Dialoghi in corso tra Fiorentina e Juventus per Fagioli: si lavora sulla formula

vedi letture

Continua a lavora intensamente la Fiorentina per provare l'affondo su Nicolò Fagioli, oggetto del desiderio per migliorare il centrocampo di Palladino. Come appreso dalla nostra redazione, oggi i viola cercheranno di trovare l’accordo con la Juventus sulla formula, tanto che sono in corso in questi minuti dialoghi tra i due club sulla fattibilità dell'operazione. La società bianconera valuta il giocatore circa 20 milioni di euro, la Fiorentina spinge per il prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, mentre i bianconeri non intendono mollare la presa e chiedono l'obbligo.