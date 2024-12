DI CHIARA A RFV, Parisi non detti legge: se vuole, vada

FirenzeViola.it

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha parlato a “Viola Amore Mio” a Radio FirenzeViola della prova di Fabiano Parisi ieri a Torino: “Si è comportato discretamente bene, oltretutto giocava contro un cliente ‘rognoso’ come Conceicao. Sottil lo ha aiutato in copertura: c’era sempre il raddoppio che ha funzionato molto bene.

È la giusta alternativa a Gosens?

“Di sicuro ha caratteristiche diverse e questa può essere un’arma in più per Palladino. Al di là dello stato di forma di Sottil, che ripiega. E che mi piace perché punta sempre l’avversario, anche se a volte non riesce a saltarlo”.

Parisi ha detto che quanto non gioca non è contento…

"Finora è sempre stato tranquillo come vice-Biraghi, poi è diventato quasi la terza scelta. Ora non è che una buona partita può far sì che detti condizioni. Io al suo posto, se so che c’è la richiesta di una squadra che mi fa giocare, mi informerei”.

