DEMIRAL, A un passo dall'Atalanta. Milenkovic...

Cristian Romero è ad un passo dal Tottenham. Gli Spurs hanno offerto 50 milioni di euro più 7 di bonus e l'Atalanta ha accettato, ma i bergamaschi si sono già tutelati. Secondo quanto riportato da TMW, è in via di definizione l'accordo per portare in nerazzurro Merih Demiral che sta limando gli ultimi dettagli sull'ingaggio, dopodiché passerà alla squadra di Gasperini in prestito con diritto di riscatto. Adesso la Juventus dovrà trovare un sostituto del turco con Nikola Milenkovic che rimane un serio candidato.