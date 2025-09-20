Ranieri: "Vogliamo alzare il livello ma tutte le squadre migliorano e le difficoltà aumentano"

Il difensore e capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Sport Mediaset sulla stagione appena iniziate dopo essersi messi il passato alle spalle:"Le finali passate? Ci siamo tanto divertiti ma quest'anno è giusto provare ad alzare il livello. Non sarà facile perché tutte le squadre migliorano ed è sempre più difficile raggiungere l'obiettivo ma sono sicuro che con il lavoro che stiamo facendo ci toglieremo soddisfazioni".

La Nazionale un obiettivo? "Era un sogno che sono riuscito a realizzare, so che è difficile poi rimanerci perché ci sono tanti giocatori forti ma tutto sta nel lavoro che si fa quotidianamente nella Fiorentina, cercherò di migliorarmi per avere altre opportunità"