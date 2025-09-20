Dagli inviati Galloppa: "Vittoria bella e sofferta, però abbiamo regalato troppo. Kouadio e Kospo mentalità ok"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa commenta così la vittoria sul Lecce, ricca di colpi di scena e inversioni di marcia: "Vittorie così son belle, sono state sofferte e contro una squadra ostica e con un grande caldo che sembrava tornata l'estate. Conta la mentalità anche di chi è entrato dalla panchina che ci hanno aiutato in un momento di stanca. L'anno scorso siamo arrivati alla finale scudetto perché c'era un gruppo forte e questo perché chi entra dà un contributo importante. Ci abbiamo creduto e siamo stati bravi, nella ripresa la gara l'abbiamo condotta noi rischiando poco e avendo più situazioni per poterla chiudere".

Paura dopo il fallito 4-2 di pareggiarla? "Il rischio c'era anche perché con gli angoli sono venuti tutti dentro. A farmi arrabbiare non è stato il gol sbagliato ma gli angoli regalati, è stato troppo facile prendere gol, bisogna essere più maturi su queste cose".

Si è rivisto Kouadio in Primavera, un giudizio? "Eddy è fantastico e ci vogliamo bene a vicenda, non c'è stato contraccolpo per lui. E sta crescendo fa anche nei cambi gioco che lo scorso anno... Lui e Kospo sono venuti dalla prima squadra con la giusta mentalità"

Viola Park fortino, in trasferta cosa va migliorato invece? "Soprattutto a Roma siamo stati poco lucidi e cinici sotto porta, questa squadra ha fatto pochi gol con l'Inter e Torino mentre a Roma abbiamo subito nel momento migliore per noi. Ma più cinico sei e meglio è. Ora andiamo a Monza a fare la nostra partita".

Come sta Puzzoli? "La fantasia di Giorgio non le compri, è unico, ma la prossima settimana dovremmo recuperarlo".