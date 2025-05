Dagli inviati Del Piero: "Fiorentina, la stagione è positiva. Kean sta pensando di restare"

Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus e campione del Mondo nel 2006 che ha ricevuto al premio il premio alla carriera nel corso della presentazione del 23° Memorial Niccolò Galli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco rispondendo anche ad alcune domande sulla stagione che sta per concludersi e anche sulla Fiorentina: "La Juve ha passato dei terremoti e tanti cambiamenti, certe volte si fa fatica per scelte e per quello che sostieni in campo o perché gli altri sono più bravi. Ci sono società che hanno raggiunto dei livelli altissimi e quando si fanno valutazioni sul campionato, oggi arrivare quarti in Italia non è semplice. Ci sono realtà come Atalanta e Bologna che nessuno avrebbe immaginato lassù e invece ora ci sono. È un percorso difficile. Forse mai come quest'anno siamo arrivati con tante squadre a lottare per tutti gli obiettivi. Ce ne sono solo 4-5 rimaste fuori dalla lotta per qualcosa".

Cosa pensa della stagione della Fiorentina?

Credo che, come ribadivo prima, non è facile arrivare in Europa. Nè in Champions né in Europa League o in Conference. La Fiorentina in generale ha fatto sognare i propri tifosi. Per l'Europa ha ancora delle possibilità, ed è arrivata vicino ai risultati degli altri anni in Conference fermandosi solo in semifinale. Quello che ha fatto Commisso qui ha un'importanza notevole. A livello dirigenziale si fanno progetti più a lungo termine. Avere il Viola Park, uno stadio che si allineerà agli stadi europei, sono cose importanti. Poi ha fatto un cambio in panchina e non sempre le cose vanno bene quando prendi queste decisioni, vedi Juventus e Milan. Poi i tifosi vogliono di più, probabilmente ci si aspettava qualcosa di meglio dopo le finali degli ultimi anni. C'era l'acquolina in bocca. Ma credo che sia stata una stagione positiva quella della Fiorentina".

Lei conosce bene Kean e Fagioli, cosa consiglia al primo e cosa pensa del secondo?

"Non credo di essere la persona giusta per dare un consiglio a Kean. Penso che a Firenze abbia fatto la migliore stagione della sua carriera e penso che rimanere sia uno dei pensieri che gli passano per la testa in questo momento. Fagioli è un ragazzo con un talento straordinario. È passato tramite montagne russe di ogni tipo. A entrambi auguro il meglio che sia a Firenze o altrove. Sono due ragazzi che hanno dimostrato anche in un ambiente particolare come quello della Juventus, di rispettare la maglia, la società e i compagni e di farlo in maniera egregia sul campo".