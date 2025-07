Dzeko si presenta al Viola Park, carica e ambizione: soprattutto in Europa

Dopo Stefano Pioli, ieri alle 12:00 si è presentato in conferenza stampa, direttamente dal Wind 3 Media Center del Viola Park, Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco da 437 gol in carriera ancora non ha chiaro quale numero di maglia prenderà visto che il 9 è di Beltran e l'11 di Ikonè (ance se in caso di partenza del francese probabile prenda proprio il numero che è stato sulle spalle di Jorko) ma è sicura invece la sua ambizione e la sua voglia di vincere. L'ex Roma e Inter infatti ha parlato delle tre finali perse dai viola e di come con un allenatore vincente come Pioli il definitivo salto di qualità sia possibile. "Sono venuto qui perché questa società sta crescendo. Negli ultimi anni ha giocato ad alti livelli. Certo, se perdi tre finali non è un caso... forse per questo è arrivato un allenatore che ha vinto come Pioli" ha detto in conferenza stampa.

L'obiettivo insomma è andare più avanti possibile in Europa (vincere) e fare di tutto per provare a dare alla Fiorentina una maggiore dimensione Europea. Così si è espresso Dzeko proprio sugli obiettivi per la prossima stagione: "La Conference è un grande obiettivo, cercheremo di andare avanti il più possibile. E sulla Champions dico che non farla per tanti anni influenza la percezione che si ha al di fuori di un club perché quella è la competizione che tutti vogliono giocare". A riportarlo è il Corriere dello Sport.