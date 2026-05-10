De Rossi in lizza per la panchina viola, Tuttosport: "Occhio anche a Iraola, Grosso e Mister X"
Oggi al Franchi, proprio contro il Genoa (primo avversario in campionato della gestione Vanoli), la Fiorentina può raccogliere il punto che serve per chiudere la missione salvezza dopo 8 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, l'ultima subita lunedì in casa della Roma. Una figuraccia che ha interrotto la striscia di 7 risultati utili.
A salvezza acquisita, sottolinea questa mattina Tuttosport, la tifoseria non avrà voglia di far festa, ma solo di buttarsi alle spalle quanto prima questa brutta stagione, sperando che la prossima faccia rima con rilancio, ripartenza, riscatto. A giochi fatti andrà in scena il confronto fra Vanoli e la società anche se già occhieggiano i titoli di coda, con lo stesso tecnico dei liguri, Daniele De Rossi tra i profili seguiti per la futura panchina insieme a Iraola, Grosso e l'inevitabile Mister X.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati